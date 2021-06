2 giugno: Brescia, 'ripartire da Stato più forte e sanità più efficiente'

02 giugno 2021 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “L'Italia può guardare con maggiore fiducia alla rinascita, ricostruendo unita il Paese sulla base di nuovi valori condivisi. Non dobbiamo comunque distrarci e dobbiamo sempre mantenere cautela e prudenza nella gestione sanitaria. Stiamo però entrando in una fase nuova con l'attuazione del Recovery Plan. I valori di quel piano non devono essere esclusiva del Governo, ma devono essere fatti propri da tutti gli italiani". Lo ha affermato Guseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento 5 Stelle, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia organizzata dalla Prefettura di Bari presso il Sacrario dei Caduti d'Oltremare.

"La pandemia -ha aggiunto- ha messo in discussione vecchi modelli di spesa e di sviluppo. Bisogna ripartire dalla transizione ecologica e digitale, da uno Stato più forte e da una sanità più efficiente”.