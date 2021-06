Ue: Fitto, 'Conferenza su futuro coinvolga Parlamenti e società'

02 giugno 2021 a

a

a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “L'Europa di oggi come attualmente strutturata va profondamente riformata. Occorre un'Europa che faccia meno ma che faccia meglio, rispettando le prerogative e le differenze dei singoli Stati membri, e mettendo al centro delle sue politiche sviluppo e crescita economica, occupazione, sicurezza dei propri confini”. Lo ha affermato Raffaele Fitto, copresidente del Gruppo Ecr-Fdi, nel discorso di apertura dell'evento “Futuro dell'Europa-Una nuova speranza” organizzato dal gruppo Ecr in diverse capitali europee e che ha fatto tappa oggi a Vilnius in Lituania.

“La Conferenza sul Futuro dell'Europa -ha aggiunto- rischia di essere l'ennesimo tentativo per una riforma dell'Ue con imposizioni dall'alto e una visione centralista. Mentre noi Conservatori abbiamo sempre optato per un ampio coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e della società civile e una riforma dei Trattati nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità, competenza e sussidiarietà".