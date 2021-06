Egitto: Majorino (Pd), 'strategia italiana su Zaki non dà risultati, basta mezze misure'

02 giugno 2021 a

Roma, 2 giu.(Adnkronos) - "La custodia cautelare per Zaki e' stata prolungata di altri 45 giorni. Trascorrerà il suo 30esimo compleanno in carcere. La strategia italiana fondata su piccoli passi e relazioni diplomatiche non sta dando risultati. Dal Parlamento europeo diciamo altro, attraverso la risoluzione votata il 18 di dicembre: basta armi all'Egitto. Basta mezze misure". Così su Twitter Pierfrancesco Majorino, europarlamentare del Partito democratico.