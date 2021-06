2 giugno: Mattarella, 'Repubblica ha curato italiani, cittadini ne debbono aver cura'**

02 giugno 2021 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Le cure che la Repubblica" durante la pandemia "è riuscita ad assicurare a tanti italiani, adesso ci pongono di fronte alla necessità, comune, di avere cura della Repubblica. Perché così potremo compiere quei passi in avanti, nel modello sociale, nello sviluppo sostenibile, nelle opportunità di lavoro e di studio, che sentiamo come un'ambizione e come un dovere". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni al Quirinale per il 75/mo anniversario della Repubblica.