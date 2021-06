2 giugno: Mattarella, 'Ue figlia scelta repubblicana, compimento destino nazionale'

02 giugno 2021 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo una risorsa, grande, che proprio la Repubblica ha fatto crescere in questi decenni, muovendo dalla coscienza del male che è stato causa delle guerre e delle dittature. Questa risorsa, questo orizzonte, si chiama Europa". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni al Quirinale del 75/mo anniversario della Repubblica.

"Una costruzione -ha ricordato il Capo dello Stato- faticosa, che si è sviluppata in modo non sempre lineare. Talvolta minacciata da regressioni per illusori interessi particolari ma, nei momenti più critici, capace di grandi rilanci. Come sta avvenendo".

"L'Unione europea è essa stessa –per noi- figlia della scelta repubblicana. L'Europa è il compimento del destino nazionale. E' luogo e presidio di sovranità democratica. E' un'oasi di pace in un mondo di guerre e tensioni. Il filo tessuto con il Risorgimento e la Resistenza ricompone qui la tela di una civiltà democratica che sa parlare al mondo, senza essere in balia di forze e potenze che la sovrastano".