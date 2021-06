Quirinale: Prodi, 'elezione Presidente donna bella prospettiva'

02 giugno 2021 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - L'elezione del Presidente della Repubblica “ha bisogno di una larghissima maggioranza, che si forma anche per fatti emotivi. Penso che ancora non possiamo dire chi sia. Può essere anche il caso che arrivi una donna, perché non c'è mai stato un Presidente della Repubblica donna e penso possa essere una bella prospettiva. Prendiamo tutte le esperienze del passato, nella maggior parte dei casi c'è stata una sorpresa”. Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di 'e-venti', su Sky Tg24.