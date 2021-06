Olimpiadi: Presidente Tokyo 2020, 'Non possiamo rimandare di nuovo'

03 giugno 2021 a

a

a

Tokyo, 3 giu. (Adnkronos) - Il presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, ha affermato che i Giochi andranno avanti come previsto, subito dopo che il consulente medico più anziano del Giappone ha dichiarato che tenere l'evento nelle attuali condizioni di coronavirus non era "normale". "Non possiamo rimandare di nuovo", ha detto Hashimoto in un'intervista pubblicata giovedì sul quotidiano Nikkan Sports riportata dal Guardian. Shigeru Omi, capo di un gruppo di esperti che ha consigliato il governo giapponese sulla sua risposta al Covid-19 dall'inizio della pandemia, ha lanciato il suo più forte avvertimento sui potenziali rischi dello svolgimento dei Giochi. "Non è normale avere le Olimpiadi in una situazione come questa", ha detto Omi a una commissione parlamentare mercoledì, aggiungendo che gli organizzatori dovrebbero spiegare a un pubblico scettico perché sta portando avanti i preparativi.

La maggior parte dei giapponesi non vuole che Tokyo 2020 si tenga quest'estate, secondo recenti sondaggi di opinione. Le riviste mediche hanno messo in dubbio la saggezza di consentire a 90.000 atleti, media, sponsor, funzionari e personale di supporto di entrare nel paese a luglio, mentre i sindacati medici affermano che i Giochi eserciteranno ulteriore pressione sui servizi sanitari. L'emittente pubblica NHK ha riferito che circa 10.000 degli 80.000 volontari che si sono iscritti per aiutare durante i Giochi si sono dimessi, ma gli organizzatori hanno affermato che i numeri non sarebbero "particolarmente problematici" poiché era già stata presa la decisione di vietare gli spettatori dall'estero.