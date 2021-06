Covid: chef Colonna, 'regola 4 posti a tavola non ha senso, commensali non sono statuette'** (2)

03 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - “Esiste una buona dose di pressappochismo in questo genere di disposizioni – fa notare Colonna – Cosa cambia fra due tavoli vicini fra loro con quattro persone ciascuno e un tavolo da otto? Si può davvero credere che i commensali siano delle statuette che non si alzano mai e che quindi non entrano in contatto fra loro?”.

“Intanto, finché ci sono, le regole si devono rispettare – prosegue Colonna – Il primo giugno, giorno di riapertura anche all'interno dei ristoranti – racconta lo chef romano – è venuto a cenare da me il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha voluto festeggiare il compleanno della compagna Chiara Bazoli gustando la mia cucina romana. Erano giustappunto in quattro - conclude – loro due, assieme alla madre e al padre di lei, il presidente emerito di Intesa San Paolo Giovanni Bazoli”.