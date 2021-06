Fmi: rialza al 4,3% crescita Italia 2021, rischio danni duraturi per covid**

03 giugno 2021 a

a

a

Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - Nel 2021 il Pil dovrebbe rimbalzare di circa il 4,3% mentre nei prossimi anni l'aumento della spesa per investimenti dovrebbe mantenere la crescita ben al di sopra" del trend registrato negli anni pre-pandemia. E' la stima del Fondo Monetario Internazionale nel rapporto periodico sull'Italia nel quale - pur rialzando di 0,1 punti la previsione sul pil rispetto all'ultima previsione del World Eocnomic Outlook - ammonisce come "tuttavia, i danni economici a lungo termine potrebbero essere considerevoli". Il Fondo rialza anche al 4% (dal precedente 3,6%) la stima del Pil italiano nel 2022 ma osserva come l'andamento effettivo della ripresa della nostra economia - si segnala - dipendono "dalla velocità con cui il virus verrà sconfitto e, nel lungo termine, dal mantenimento di condizioni finanziarie favorevoli, da una adeguata attuazione del Pnrr e dal mantenimento dello slancio politico verso le riforme strutturali". Se invece dovessero "materializzarsi i rischi a lungo termine" ciò, osserva l'Fmi, potrebbe aggravare l'andamento di un debito pubblico che è già "molto vulnerabile".