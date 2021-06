Arte: al via la mostra 'The Masters' dei maestri siciliani Chinnici e Salonia (2)

03 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Durante la manifestazione, aperta a tutti gli amanti dell'arte e del buon vino e cibo, in sarà presente il meglio della produzione vinicola italiana, con 50 cantine e 200 etichette, 10 aziende food e 20 parteners internazionali. Si collegheranno inoltre via streaming alcuni dei ristoranti e esperti di food Italiani all'estero più rinomati al mondo, da Toronto lo Chef Siciliano Roberto Marotta, titolare di Ardo e Dova, ci spiegherà come viene interpretata la cucina Italiana e le eccellenze del Made in Italy all'estero, come viene percepito il concept made in italy. In streaming anche un altro evento con il Jewel Design Italiano Francesco Gentile, che opera sul territorio degli Emirati Arabi a Dubai, con GEИTILE Exclusive Jewelry presenterà delle rarità realizzate con pietra lunare, testate e certificate dalla NASA.

La manifestazione avrà inoltre importanti partner cinesi, connessi in streaming per uno scambio di presentazioni, tra i nostri prodotti / eccellenze Made in Italy e l'Eco-tecnologia cinese e la culture cinese, rappresentate da Sino-Italy Ningbo Parco ecologico (SinePark), TusCity (Sino-Italy), Tus (Italy-Sino) International Innovation Center, Huangshan City e Gui-Ya-Hui Cultural Exchange Association.

Infine, ci sarà una sfilata di auto d'epoca, una manifestazione storica e affascinante di grande prestigio che trasmette lo charme di auto e atmosfere d'altri tempi.