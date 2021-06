Supermicro presenta soluzioni plug and play a livello di rack che offrono configurazioni per data center su scala predefinita e pretestata per Cloud, AI e 5G/Edge

03 giugno 2021 a

Le soluzioni plug and play a livello di rack trasferiscono i vantaggi in termini di prestazioni, efficienza, qualità e costi delle soluzioni commerciali pronte all'uso nella progettazione e nel funzionamento dei data center; con migliaia di rack già implementati, queste soluzioni chiavi in mano offrono la semplicità del Cloud con i vantaggi in termini di prestazioni, sicurezza e costi di un'infrastruttura on-premises

SAN JOSÉ, California, 3 giugno 2021 /PRNewswire/ -- COMPUTEX 2021 Virtual --Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nel campo dell'informatica aziendale, dello storage, del networking e della tecnologia del green computing, dispone di soluzioni chiavi in mano, predefinite, pretestate e convalidate a livello di rack per i carichi di lavoro più complessi presenti nei data center avanzati. Supermicro offre rack completi preconfigurati con i più recenti server, storage, apparecchiature di rete, cablaggi, configurazioni software e infrastruttura di gestione progettati e costruiti da un personale globale in-house di esperti di data center.

Sta crescendo la domanda di infrastrutture per data center cloud-native con prestazioni, efficienza e TCO superiore di sistemi on-premises su larga scala che possono essere forniti come soluzione commerciale pronta all'uso (COTS). Le soluzioni per Data center richiedono l'integrazione di molti prodotti e tecnologie diversi, tra cui server, storage, reti e software, per fornire qualità, prestazioni, sicurezza e scalabilità. Le soluzioni plug and play a livello di rack forniscono un'opzione chiavi in mano progettata e testata per carichi di lavoro specifici da un team globale di esperti Supermicro specializzati in data center. Le offerte includono opzioni all'avanguardia per prestazioni superiori, tra cui nuove configurazioni raffreddate a liquido che offrono un'efficienza ottimale a costi inferiori e un impatto ambientale ridotto. Supermicro lavora direttamente con i clienti sull'architettura di sistema, sulle richieste di carico di lavoro e sulla convalida della soluzione finale. La sede di produzione di Supermicro comprende uno impianto completo a livello di rack da 1 megawatt, dotato di struttura di test L11/L12, oltre a strumenti e consulenza esperta di benchmarking.

"Con plug and play a livello di rack, stiamo portando la nostra esperienza nella progettazione di sistemi e nell'architettura di blocchi di costruzione a livello di rack per fornire soluzioni reali per data center su larga scala, aiutando i nostri clienti a implementare una soluzione completa testata e convalidata con tempi di consegna minimi" ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Abbiamo creato soluzioni a livello di rack mirate ai carichi di lavoro più complessi e in più rapida crescita, tra cui Cloud, AI e 5G. Progettate per prestazioni superiori, efficienza e costi ridotti, le soluzioni incorporano tecnologie all'avanguardia, tra cui i più recenti processori scalabili Intel® Xeon® di terza generazione, configurazioni SuperBlade ad alta densità, sistemi ottimizzati per GPU che comprendono fino a 16 GPU e sistemi di archiviazione Petascale all-flash NVMe."

I progetti a livello di rack di Supermicro sono inizialmente destinati a Cloud, AI, 5G/Edge e il calcolo ad alte prestazioni (HPC) è costruito sulla linea completa Supermicro di oltre 100 sistemi ottimizzati per le applicazioni. Questi blocchi comprendono Hyper, SuperBlade®, la famiglia di prodotti (BigTwin®, TwinPro® e FatTwin®), Ultra, CloudDC, GPU, Telco/5G e i server Edge, oltre ai processi scalabili Intel Xeon di terza generazione.

Charles Liang, CEO di Supermicro, ha presentato le soluzioni plug and play a livello di rack a Computex Taipei il 2 giugno 2021.

