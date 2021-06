Imprese: Guidesi, 'parte servizio progetti investimento, plauso da camcom estere' (4)

03 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "La camera di commercio britannica per l'Italia - dichiarano Tom Noad, presidente, e Aaron Pugliesi, segretario generale - The british chamber of commerce for Italy - accoglie con favore e con soddisfazione l'avvio di questo nuovo servizio da parte di Regione Lombardia, territorio che già accoglie numerosissime imprese UK". "Questo servizio - sottolineano - consentirà di sviluppare di concerto con gli enti territoriali e le altre camere estere proposte e soluzioni volte ad accrescere la capacità di attrarre investimenti esteri. Ringraziamenti all'assessore Guidesi per aver saputo raccogliere e concretizzare una proposta che agevolerà la collaborazione tra pubblico e privato favorendo l'impiego e la competitività del sistema Paese". "La Camera - concludono i rappresentanti dell'istituzione inglese - inoltre ringrazia i vertici delle altre Camere estere coinvolte nell'iniziativa proposta da Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham, per aver dimostrato la volontà e la capacità di operare sinergicamente e privilegiando l'interesse del territorio e della collettività".

"Il piano europeo di rilancio - afferma Denis Delespaul, presidente della Cci France Italie - rappresenta una sfida e un'opportunità per l'Italia che potrà realizzare importanti investimenti e avviare un'efficace ripresa economica, sotto il segno dell'economia verde e digitale". "In questo contesto unico, la chambre - continua - ha molto apprezzato il dialogo con Regione Lombardia e l'assessore Guidesi che ha portato alla creazione di un unico sportello dedicato agli investitori esteri sul territorio. La Francia è per l'Italia secondo cliente e terzo fornitore. Vi sono 2.018 imprese a controllo francese in Italia che creano 292.000 posti di lavoro e sono 1.764 le aziende italiane in Francia per circa 80.042 posti di lavoro". "Siamo certi - conclude - che il nuovo sportello favorirà ulteriormente la crescita degli investimenti delle nostre aziende sul territorio italiano".