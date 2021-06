Onoranze Funebri La Simonetta è la migliore alternativa a Taffo sul web?

03 giugno 2021 a

(Milano 3 giugno 2021) - Milano, 03/06/2021 - Arriva un momento nella vita di tutti, purtroppo, in cui bisogna chiedersi come accompagnare i propri cari nel passaggio oltre la vita terrena.

A chi è meglio affidarsi? Quali agenzie funebri offrono i servizi migliori? Come riuscire a trovare un'agenzia funebre che abbia anche un prezzo onesto?

Quando si parla di questo tema delicato, uno dei nomi che salta subito alla mente è quello di Taffo, il servizio di pompe funebri che fa scappare anche qualche risata sui social media.

Ma il fatto che sia popolare non è detto che sia davvero il migliore o quello che risponde a tutte le necessità.

La scelta per questo tipo di servizio è molto importante perché è desiderio diffuso garantire una degna sepoltura ai propri cari defunti. Oltre che un'esperienza piacevole a tutti gli amici e parenti che parteciperanno al funerale e che porteranno quel ricordo con sé per molto tempo, se non per sempre.

Taffo si è fatta conoscere soprattutto per la sua tendenza a sdrammatizzare quei momenti difficili, ma cosa farà Onoranze Funebri La Simonetta per amplificare la sua notorietà già in fase crescente?

Conosciamola meglio.

Chi è Onoranze Funebri La Simonetta dal 1946

Onoranze Funebri La Simonetta opera nel settore dal 1946, sia sul territorio di Milano che nel resto della provincia.

Può vantare, dunque, un'esperienza di molti anni che l'ha portata a essere ineguagliabile. I clienti sono sempre soddisfatti perché vengono seguiti passo per passo in tutto l'iter che richiede la programmazione di un funerale.

Onoranze Funebri La Simonetta di occupa di tutti gli aspetti burocratici, sollevando le famiglie da questo onere in momenti tanto dolorosi. È in grado di gestire nel migliore dei modi ogni aspetto del funerale, tanto che i familiari non devono assolutamente preoccuparsi di nulla.

I servizi sono chiari e trasparenti:

Ci sono anche servizi aggiuntivi di supporto alle famiglie, questi vengono direttamente concordati con i congiunti secondo le volontà.

È un'azienda che si prende cura dei propri clienti a 360 gradi ed è formata da persone serie e professionali. È così che ha costruito il proprio nome e a guadagnato la fiducia delle persone.

Inoltre, è stata insignita del premio Mercurio D'Oro, riconoscimento per la qualità delle imprese italiane, proprio per l'impeccabilità dei servizi offerti, la dedizione al lavoro e la sensibilità dimostrata nei confronti delle persone che l'hanno scelta.

Onoranze Funebri La Simonetta si sta innovando e sta crescendo, lo confermano anche le recensioni che riceve su Google My Business, TrustPilot e Feedaty. Le recensioni sono così positive che è sulla buona strada per raggiungere Taffo.

Il successo delle due agenzie funebri

Entrambe le agenzie funebri, Taffo e Onoranze Funebri La Simonetta, stanno riscontrando molto successo.

Sicuramente, per ora, Taffo è la più conosciuta a livello nazionale anche al di fuori dai territori di appartenenza.

Bisogna dire, però, che Onoranze Funebri La Simonetta non è certo da meno essendo tra le pompe funebri più conosciute e rinomate

Ma perché Taffo ha avuto così tanto successo?

Sicuramente la notorietà è dovuta alla modalità di comunicazione della Taffo originale, quella di Roma, che già prima di arrivare online si avvaleva di cartellonistiche dissacranti e provocatorie.

Poi, quel tipo di divulgazione è approdata sui social network che hanno fatto da cassa di risonanza diffondendosi oltre i confini e i territori.

Taffo ha voluto cambiare il volto della propria azienda. Chiunque pensasse alle pompe funebri lo faceva con tristezza, mentre adesso possono scappare anche sorrisi e risate.

Anche Onoranze Funebri La Simonetta è molto forte sul web soprattutto con il suo sito che è stato rinnovato e curato per andare incontro alla tendenza della ricerca online. È un'azienda volta all'innovazione che non si tira indietro alle sfide della tecnologia, pur continuando a offrire i propri servizi sempre in linea con la qualità garantita oggi come in passato.

Ecco perché Onoranze Funebri La Simonetta viene paragonata a Taffo. Anche se è da poco online ha già preso molto piede ed è diventata famosissima soprattutto a Milano e dintorni. Se pensiamo al tipo di servizio i risultati che ha ottenuto sono davvero ottimi.

È un perfetto esempio di azienda storica che ha saputo guardare all'innovazione mantenendo fede anche alla tradizione di una professione così delicata come quella di un addetto alle pompe funebri.

Ed ecco che arriva un'altra novità.

Dal web ai social network

Onoranze Funebri La Simonetta si sta preparando per fare il proprio ingresso nel mondo sei social network.

Ad oggi non viene in mente nessun'altra agenzia funebre che abbia voluto percorrere le orme di Taffo, o almeno nessuna che venga ricordata.

Cosa si inventerà Onoranze Funebri La Simonetta? Con quale agenzia di web marketing sta collaborando? Che tipo di comunicazione intendono fare?

Sono tante le domande e la curiosità che gira intorno all'argomento e per le risposte non si dovrà attendere molto tempo. Infatti è quasi tutto pronto e presto si vedranno i primi post di Onoranze Funebri La Simonetta.

Chissà se saranno dissacranti come quelli di Taffo e altrettanto di tendenza o se verrà prediletta una linea di comunicazione più sobria e in linea con il tipo di servizio offerto.

Sono aperte le scommesse.

Quello che è sicuro è che se ne sentiranno delle belle tra chi concorda con la strategia e chi, al contrario, avrà parecchio da ridire.

Probabilmente anche Onoranze Funebri La Simonetta vedrà la divisione del proprio pubblico: da una parte i sostenitori della loro audacia e, dall'altra, tutti coloro che si oppongono a questo tipo di divulgazione.

D'altronde si tratta di un argomento così delicato e personale che possiamo aspettarci di tutto, tranne che diventi un vero mortorio.

