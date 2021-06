Libri: Premio Vallombrosa, Catozzella, Pace e Olianti nella terna dei finalisti (2)

03 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Il Premio Letterario Vallombrosa, promosso dal Rotary Club Firenze Valdisieve, ha visto negli anni premiati scrittori quali Luciana Castellina (2014), Vinicio Capossela (2016), Carmine Abate (2017) e il premio Strega Paolo Cognetti (2018), Daniele Zovi (2019).

"Dopo un anno di pausa per l'emergenza Covid che ci ha visto rinunciare all'edizione 2020, torniamo con la nostra iniziativa - spiega il presidente del Premio 20/21, Claudio Fucini -. Siamo felici di celebrare questa edizione seppur in un contesto inusuale, lontani dall'abbazia di Vallombrosa che da sempre ospita la cerimonia di premiazione".

"Il Premio Letterario si inserisce nelle attività del Premio Vallombrosa – ricordano Alessandro Pulcinelli, presidente del Club nel 2020 e l'attuale presidente del Club, Andrea Venturini - organizzato fin dal 1999 dal Rotary Club Firenze Valdisieve, volto a dare un riconoscimento a personalità del mondo dell'imprenditoria, della cultura e un forte impegno nel sociale, che hanno qualificato il territorio con le loro opere".

"Vallombrosa - ha detto il presidente della Regione Toscna, Eugenio Giani, presidente onorario della giuria - da più di un millennio, da quando Giovanni Gualberto, una delle figure più straordinarie della spiritualità toscana, andò eremita in quella valle boscosa che incrocia uno dei percorsi più affascinanti del Pratomagno, è un riferimento luminoso della vita spirituale ma anche di quella turistica e si presenta quale costante richiamo della Toscana diffusa, come uno dei luoghi più belli e di maggiore potenzialità. Il premio organizzato dal Rotary Club Firenze ValdiSieve da qualche anno è uno stimolo a valorizzare e frequentare Vallombrosa che per l'occasione porta alla ribalta e premia scrittori di grande livello che poi troviamo nelle varie librerie sparse in Italia durante tutto l'anno. La Regione Toscana per questo presenta volentieri il Premio letterario Vallombrosa quale espressione di un'identità toscana tra paesaggio e cultura, un giacimento culturale di valore inestimabile".