2 Giugno: lo scrittore De Luca, ‘la parata è una futilità ma si può fare'**

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - La sfilata delle Forze Armate per la Festa del 2 Giugno è “una futilità e dal canto mio l'ho abolita da sempre, non ci sono mai andato”. Lo dice all'AdnKronos lo scrittore Erri De Luca commentando il fatto che, per il secondo anno di seguito, a causa dell'emergenza sanitaria, non ha avuto luogo la parata lungo via dei Fori Imperiali per la Festa della Repubblica. Secondo lo scrittore “è una cosa futile e tra le tante che facciamo si può fare, io non ci vado. Non ho niente contro, ma a chi piace perché togliergli questa soddisfazione?”, conclude.