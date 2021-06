Covid: fonti governo, al ristorante 6 a tavola in zona bianca, no limiti all'aperto

03 giugno 2021 a

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Tavoli da 6 al chiuso e senza limite all'aperto in zona bianca. Mentre nelle aree 'gialle' l'asticella dovrebbe restare ferma a 4 commensali, sia all'interno che all'estero. Dovrebbe essere questo, riferiscono fonti di governo, il punto di equilibrio su una delle ultime querelle sulle riaperture, il punto di caduta per superare le divisioni nella maggioranza di governo nonché tra l'esecutivo e le Regioni. Le Regioni avevano proposto il limite di 8 commensali all'interno in zona bianca, ma alla fine sembra essere prevalsa la linea della gradualità e della maggior prudenza.