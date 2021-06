Tennis: Roland Garros, vince anche Cecchinato, 5 azzurri al 3° turno

03 giugno 2021 a

Parigi, 3 giu. - (Adnkronos) - Marco Cecchinato è il quinto azzurro a qualificarsi per il terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Parigi. Il siciliano, numero 83 del mondo, supera l'australiano Alex De Minuaur, numero 22 Atp e 21 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-1, 3-6, 6-1 in due ore e mezza di gioco. Cecchinato raggiunge al terzo turno Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Quest'ultimo sfiderà proprio Cecchinato al terzo turno.