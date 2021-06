03 giugno 2021 a

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Il dl 'assunzioni' -uno dei provvedimenti necessari per la messa a terra del Pnrr- andrà in Cdm domani, senza ulteriori rinvii. E' quanto avrebbe deciso la cabina di regia in corso a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi, riferiscono all'Adnkronos fonti presenti all'incontro.