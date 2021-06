Pd: Letta, 'suppletive? Mi hanno cercato senesi, vedremo'**

03 giugno 2021 a

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Non lo so, non ne stiamo parlando, è l'ultima delle cose. Vedremo, non è la priorità in questo momento. E' un'ipotesi sulla quale i senesi del Pd mi hanno cercato nelle settimane scorse e vorrebbero che io andassi lì, però non è la priorità". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta a proposito dell'ipotesi di una sua candidatura alle suppletive.

"La nostra logica, comunque, è che decidono i territori. Sono contro le imposizioni dall'alto, vediamo cosa decidono i territori".