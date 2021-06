Basket: Ncaa, Coach K si ritira al termine della prossima stagione

03 giugno 2021 a

a

a

Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - La prossima sarà l'ultima stagione di Mike Krzyzewski alla guida dell'università di Duke, che lascerà al termine del 2021-22. Si concluderà così una storia lunga oltre 40 anni che ha portato i Blue Devils sul tetto della Ncaa, il campionato di basket universitario per ben cinque volte, facendo diventare il 74enne 'Coach K' l'allenatore di college più vincente di tutti i tempi. “Per me e la mia famiglia è un giorno di festa” ha detto Krzyzewski nel comunicato dell'addio. “Siamo grati e onorati di aver guidato due programmi universitari (prima di Duke aveva allenato anche a West Point, ndr) di livello mondiale per più di quattro decenni. Questo, unito a 11 anni indimenticabili alla guida della nazionale Usa, ha avuto come risultato un percorso sensazionale”. Al suo posto verrà promosso l'assistente Jon Scheyer, suo ex giocatore tra il 2006 e il 2010 e oggi suo braccio destro.