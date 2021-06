Comunali: Letta, 'passaggio importante in vista politiche'

03 giugno 2021 a

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Allargare la coalizione alle forze 'centriste'? "Siamo talmente lontani dalle elezioni politiche che discorsi di questo genere non hanno senso. Quello che ha senso è che si saranno le elezioni amministrative e saranno un passaggio importante per capire se una coalizione si candida per guidare l'italia. Dopodiche' penso che succederanno molte cose nella politica italiana, chi avrà più filo da tessere tesserà e io sono molto ottimista". Così Enrico Letta a Porta a Porta.