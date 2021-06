Indagine Kaspersky: il 37% degli italiani litiga con i familiari a causa degli aggiornamenti

04 giugno 2021 a

Secondo quanto emerso dalla ricerca condotta da Kaspersky a livello mondiale, “Pain in the neck”, che ha lo scopo di indagare sulle abitudini degli utenti in merito all'aggiornamento dei dispositivi, questa attività coinvolge tutta la famiglia. Secondo la ricerca, più della metà (67%) degli intervistati concorda sul fatto che bambini e parenti anziani hanno bisogno di aiuto per aggiornare i dispositivi. Gli aggiornamenti possono addirittura influenzare le relazioni tra i familiari: il 37% degli utenti ammette di aver litigato con il resto della famiglia proprio per questo motivo.

I dispositivi tecnologici sono oggetti di uso comune per persone di tutte le età . I bambini li usano per guardare contenuti e giocare, mentre gli adulti li utilizzano per tenersi in contatto con amici e familiari in tutto il mondo. È importante ricordare, tuttavia, che tutti i dispositivi hanno bisogno di essere aggiornati tempestivamente affinché si possa garantire un livello elevato di sicurezza e prestazioni.

Il 34% degli adulti italiani intervistati ritiene che installare gli aggiornamenti sia un'attività frustrante e fastidiosa. Non è quindi una sorpresa che tra i membri della famiglia nascano delle discussioni su chi dovrebbe occuparsene.

Secondo quanto emerso dalla ricerca, il 79% degli italiani si occupa di installare gli aggiornamenti su tutti dispositivi di casa, indipendentemente dal fatto che viva da solo o con la famiglia. Solo nel 10% dei casi ogni membro della famiglia aggiorna il proprio device in autonomia. Sono i partner (8%) e i figli (3%) i componenti della famiglia meno inclini ad occuparsi degli aggiornamenti.

“Nelle famiglie moderne ogni componente utilizza un dispositivo tecnologico ed è proprio per questo che installare gli aggiornamenti diventa un affare di famiglia. Secondo quanto emerso dalla ricerca di Kaspersky, tutti i membri della famiglia sono coinvolti in qualche misura in questo processo. Più di un terzo (37%) degli intervistati litiga, addirittura, con i familiari sull'importanza degli aggiornamenti, il che probabilmente dimostra quanto gli utenti prendano seriamente la loro sicurezza online e quella dei propri cari. L'installazione tempestiva degli aggiornamenti aiuta non solo ad accedere a nuove funzionalità e interfacce, ma anche a garantire un alto livello di sicurezza del dispositivo. Un dispositivo aggiornato mantiene al sicuro i dati personali di tutti i membri della famiglia e funziona in modo rapido e ottimale”, ha dichiarato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky.

Metodologia

La ricerca online sulle abitudini degli utenti in merito all'aggiornamento dei dispositivi è stata commissionata da Kaspersky e condotta ad aprile 2021 dalla società di ricerca indipendente Savanta su un campione totale di 15.000 persone. Sono state intervistate 1.000 persone per ciascun dei seguenti Paesi: UK, Francia, Germania e Italia e 500 persone per USA, Olanda, Austria, Portogallo, Romania, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Sud Africa, Cina, India, Australia, Brasile, Messico, Argentina, Colombia, Cile, Perù e Russia. Durante il periodo della ricerca tutti gli intervistati hanno utilizzato un PC, uno smartphone e/o un tablet nella loro vita personale o lavorativa e il 76% aveva un impiego.

