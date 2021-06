Linking Agency: l'importanza strategica della Seo per aziende nel post Covid

04 giugno 2021 a

(Roma, 4 Giugno 2021) - Roma, 4 Giugno 2021 - In quest'ultimo anno di pandemia abbiamo assistito a grandi rivoluzioni all'interno del mondo del web e della comunicazione. Dai maggiori social network fino alla piccola attività, ogni tipo di business ha dovuto affrontare cambiamenti strutturali non da poco.

Con centinaia di milioni di persone chiuse nelle proprie abitazioni, molti imprenditori hanno avvertito la necessità di uscire fisicamente dalla propria azienda per raggiungere i loro clienti direttamente dalla rete. Per farlo hanno dovuto investire negli ormai consolidati strumenti di web marketing tra i quali spiccano per importanza le Digital Pr e la Seo.

Sono soprattutto questi gli strumenti che consentono, a chi volesse affrontare un processo di dislocazione sul web, portando quindi la propria azienda in un contesto multimediale, di emergere tra le tantissime realtà presenti in rete.

Le attività fondamentali per il posizionamento di brand online

Proprio per questo oggi, aprendosi uno spiraglio verso una ipotetica fine della pandemia, l'esigenza di posizionamento di brand online e pianificazione di strategie di comunicazione efficaci per aumentare la visibilità sul web. Come operare in questo campo? Cosa dovrebbe fare una azienda per posizionare il proprio brand in rete andando incontro a quel processo di digitalizzazione ormai necessario?

Come si sta evolvendo oggi il mondo del marketing in rete?

“Oggi, più che il numero di like o visite, sono la credibilità e l'autorevolezza a costituire le colonne portanti del mercato digitale – dice Giacomo Padellaro, uno dei due fondatori di Linking Agency -; Queste due caratteristiche rappresentano il ‘trust' della propria attività sul web. Nel 2021 è proprio questo trust la chiave di volta per distinguersi rispetto ai competitor.

Si parla molto di brand reputation o brand awareness. Quali sono nel 2021 i parametri che si utilizzano per posizionare un brand online?

“Da diversi anni si sta assistendo ad una delocalizzazione dei business e delle imprese in rete, aumentata a dismisura con il Covid. Chi abbia la voglia e la determinazione di affrontare questa transizione deve necessariamente puntare su strategie Seo e Digital PR per emergere. In sostanza farsi trovare in rete ma farlo in modo intelligente, costruendosi una reputation di un certo livello.”

Proprio dal punto di vista Seo quali sono le novità alle quali bisogna stare dietro?

“Anche la Seo cambia ormai di mese in mese -dice Pierfrancesco Palattella, altro fondatore di Linking Agency- seguendo il passo degli algoritmi di Google. Il tutto è finalizzato sempre più a garantire all'utente un'esperienza di navigazione impeccabile. In questa direzione vanno i Core Vitals, parametri introdotti da Google proprio in questo 2021 tesi a premiare siti che abbiano determinati requisiti in termini di velocità, fruibilità ed esperienza di navigazione ottimale.”

L'obiettivo è quello di premiare sempre più la qualità?

“Esattamente, in quest'ottica si intende l'investimento in attività di Digital Marketing soprattutto in questa fase di ripartenza. Oggi essere presenti in rete non è più sufficiente, è indispensabile esserci in un certo modo, facilitare gli utenti e lo spider del motore di ricerca a farsi trovare. Si parla di strumenti che possono realmente aiutare le aziende a ripartire dalla rete costruendosi una nuova cornice all'interno della quale fare business.”

