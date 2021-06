Asset Allocation, un webinar dedicato per capire come investire al meglio il proprio patrimonio

04 giugno 2021 a

(Milano 4 giugno 2021) - Milano 4 giugno 2021.Quanto e come investire in azioni e obbligazioni nel proprio patrimonio?

Come capire qual è il portafoglio ideale per te e quali strategie seguire per ottenere il miglior rapporto rendimento/rischio nel tempo?

Come costruire un portafoglio in grado di bilanciare rischio e rendimento in un'era dove l'obbligazionario sembra aver esaurito tutte le sue cartucce?

Salvatore Gaziano, responsabile delle strategie d'investimento di

Nell'ultimo anno i risparmi delle famiglie italiane sono aumentati di quasi 90 miliardi di euro e la liquidità giacente ha raggiunto un nuovo picco storico. Molti risparmiatori ammassano liquidità perché hanno paura del futuro e le stesse ricerche della Consob dicono che oltre il 50% dei risparmiatori non si fida degli intermediari finanziari che consigliano loro prodotti e strumenti d'investimento.

Troppe fregature e pacchi sono stati rifilati in questi anni in modo scorretto e opaco da banche e reti e questo ha lasciato il segno sul sistema del risparmio italiano caratterizzato anche da costi caricati ai risparmiatori fra i più alti in Europa.

Che fare? Come funziona il giro del fumo? Che rendimenti attendersi per i prossimi anni?

In tutto il mondo, nel settore finanziario, si lavora per ridurre e progressivamente eliminare i conflitti di interesse, ridurre l'opacità e mettere al centro i risparmiatori. Questa è la vera finanza sostenibile.

Nella conferenza organizzata da SoldiExpert SCF - A.A.A. Advanced Asset Allocation Strategy - si parlerà di questo e di come è importante ricevere consigli non basati sul sistema delle provvigioni ma

Ma si parlerà anche di come allocare il proprio patrimonio in un mondo dove oggi i rendimenti obbligazionari sono sempre più “mini” e negativi, sia in termini assoluti che reali (tenendo conto dell'inflazione) per effetto dell'intervento massiccio delle banche centrali e dove i prezzi delle azioni secondo alcuni sono “maxi” perché saliti troppo.

Che peso dare oggi alle azioni e alle obbligazioni? Come comporre un portafoglio equilibrato? Quali strumenti e comparti privilegiare? Quali i rischi da fronteggiare e le strategie migliori e peggiori nel tempo e secondo l'esperienza reale e tutta la migliore ricerca accademica in termini di asset allocation?

Ci sono ricette e “torte” da copiare? Meglio essere passivi e movimentare quasi mai il patrimonio o rincorrere i mercati giorno per giorno, settimana dopo settimana ed essere molto attivi?

Alla prova del tempo, che rendimenti e rischi attendersi dai vari approcci e tipi di asset?

Una serata speciale quella organizzata da SoldiExpert SCF:

In questo webinar gratuito che si svolgerà il 17 giugno 2021

-- Perché i rendimenti futuri di un portafoglio bilanciato o 60% azionario e 40% obbligazionario potrebbero essere inferiori rispetto al passato;

-- Quali asset classi potrebbero essere interessanti come complementi a un portafoglio azionario e obbligazionario;

-- Pro e contro delle principali strategie di trading e di asset allocation non convenzionali e quali possono offrire una protezione più ampia contro l'incertezza futura.

- Perché in Italia il gioco della consulenza finanziaria e del risparmio gestito è più “sporco” che in altri Paesi e come può tutelarsi un risparmiatore.

CHI È SOLDIEXPERT SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendente a livello nazionale. Iscritta all'Albo OCF SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione. Vanta una clientela presente in tutta Italia e assiste risparmiatori e investitori con patrimoni di ogni tipo (da famiglie private, imprenditori e manager a gestioni patrimoniali per conto di banche nazionali) ed è in grado grazie al proprio Ufficio Studi e all'esperienza accumulata di fornire consulenza patrimoniale per ogni esigenza (una tantum, continuativa) e obiettivo (portafogli d'investimento, consulenza gestioni patrimoniali, analisi finanziaria e portafogli self-service, check up portafogli, previdenza e pianificazione patrimoniale e successioni).

