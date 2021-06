Milano: controllate 128 persone da vigili e polizia a chiringuito San Siro

04 giugno 2021 a

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - Controlli della polizia al Chiringuito di piazzale dello Sport, zona San Siro, dove ogni giovedì si ritrovano decine di motociclisti. L'intervento congiunto di vigili e polizia si è svolto ieri sera, a partire dalle 20.30, con pattuglie della polstrada, del Commissariato Bonola e con il rinforzo di una squadra del Reparto Mobile. Sono state controllate 128 persone e 101 veicoli. La polizia, dopo numerose segnalazioni di vicini e cittadini, sta monitorando la situazione dall'estate scorsa per verificare che non ci siano gare clandestine. Alla fine ci sono stati nove i verbali per infrazioni, un sequestro amministrativo per un motociclo privo di assicurazione e un sequestro penale di un ciclomotore e una conseguente denuncia a piede libero per ricettazione.