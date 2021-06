Cultura: Biennale Venezia, online il bookshop virtuale (2)

04 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Il Catalogo 'How will we live together?', in due volumi, è dedicato nel Volume I alla Mostra Internazionale a cura di Hashim Sarkis, e si apre con un saggio che approfondisce i temi della Mostra e ne presenta i protagonisti. Architetti e studi illustrano con parole e immagini i progetti esposti.

Il Volume II del Catalogo presenta le Partecipazioni Nazionali, un Progetto Speciale in collaborazione con il Victoria and Albert Museum e gli Eventi Collaterali della 17esima Mostra. Riccamente illustrato, il Catalogo contiene testi che approfondiscono i numerosi progetti in mostra. Oltre alla Guida breve, le pubblicazioni della Biennale Architettura 2021 includono inoltre due volumi di approfondimento sui temi della 17. Mostra: Expansions, a cura di Hashim Sarkis e Ala Tannir, e Cohabitats, in lingua inglese.

Fra le pubblicazioni più richieste, e che ha già ottenuto grande interesse da parte della critica, 'Le muse inquiete. La Biennale di Venezia di fronte alla storia', il catalogo illustrato dell'importante mostra che si è tenuta in presenza e in sicurezza nel Padiglione Centrale dei Giardini da inizio settembre a fine ottobre 2020, nella ricorrenza dei 125 anni dalla fondazione della Biennale. La mostra, realizzata dall'Archivio Storico della Biennale – ASAC, è stata curata per la prima volta da tutti i direttori dei sei Settori artistici (Arte, Architettura, Cinema, Danza, Musica, Teatro): Cecilia Alemani, Hashim Sarkis, Alberto Barbera, Marie Chouinard, Ivan Fedele e Antonio Latella.