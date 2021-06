Russia: Putin firma legge contro candidatura a elezioni per sostenitori Navalny

04 giugno 2021 a

a

a

Mosca, 4 giu. (Adnkronos) - Il Presidente russo Vladimir Putin ha firmato il provvedimento varato in tempi record dal Parlamento che, a partire da oggi, proibisce la candidatura a elezioni di qualsiasi tipo per persone che abbiano lavorato, collaborato, o anche solo sostenuto o effettuato donazioni, a organizzazioni considerate estremiste. Le organizzazioni legate ad Aleksei Navalny, come la rete del movimento politico in tutto il Paese, sono al centro di un procedimento che dovrebbe concludersi, a giorni, con la loro qualificazione come estremiste. Il bando si applica retroattivamente per un periodo di uno-tre anni prima dell'entrata in vigore dell'etichetta di estremista e ha valore per tre-cinque anni. Oggi Aleksei Navalny compie, in carcere, 45 anni.