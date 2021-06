Parte a Roma la 4a edizione della Triennale: tra i Maestri selezionati l'artista Giuliana Maddalena Fusari

04 giugno 2021 a

(Roma, 4 Giugno 2021) - Roma, 4 Giugno 2021 - Al via la 4° edizione della Triennale di Roma. Venerdì 11 giugno alle ore 15 si terrà l'inaugurazione generale della 4a edizione della Triennale di Roma, presso il Teatro Italia (via Bari 18, Roma), alla presenza delle Autorità. Relatore sarà il Conte Daniele Radini Tedeschi.

L'evento era programmato per il 2020 ma poi per la pandemia è stato spostato a giugno 2021. La nuova edizione della Triennale di Roma ha come titolo "Global Change - Anni Venti", ed avrà il Patrocinio del Ministero dei Beni Culturali.

L'artista veronese Giuliana Maddalena Fusari è stata selezionata per essere uno dei Maestri di questa edizione della Triennale di Roma.

L'esposizione si terrà in diverse sedi, di cui la principale è Palazzo Borghese (in Largo Fontanella Borghese 19), e proprio qui, nella Galleria del Cembalo, si troverà l'opera della Fusari "Quadro con cerniera - picture with zip" del 2019.

Il lavoro è un acrilico su tela (con tela a vista) con una vistosa e vera cerniera nel centro del quadro.

Quest'opera è stata precedentemente esposta a Palazzo Albrizzi Capello, sede della Biennale di Venezia allora in corso, nella mostra "50 anni di carriera di Gianni Dunil, i Migliori Artisti Italiani", a cui furono selezionati solo 20 artisti.

La Triennale di Roma rimarrà aperta fino a sabato 19 giugno, con orario dalle ore 11 alle ore 19, tranne la domenica.

