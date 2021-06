bwin data center: F1, Azerbaijan, Leclerc vincitore per il 48% degli appassionati Hamilton sempre favorito per la vittoria finale

04 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Roma – Nonostante il secondo posto di Sainz, prima volta sul podio con la Rossa, il Gran Premio di Montecarlo ha lasciato i tifosi ferraristi con l'amaro in bocca dopo la pole position di Leclerc. In tanti erano convinti che il monegasco avrebbe tagliato per la prima volta in carriera al primo posto il traguardo di casa ed invece è arrivata la doccia fredda della mancata partenza.

Secondo i dati raccolti dal bwin data center (www.bwin.it), il Gp dell'Azerbaijan dovrebbe tornare a farli sorridere con Leclerc previsto vincitore dal 48% dei tifosi anche se i tecnici segnalano che le caratteristiche del tracciato non sembrano favorevoli alla squadra di Maranello. Subito dopo, nelle previsioni vi è l'affermazione di Valtteri Bottas per il 22% e di Carlos Sainz per l'11%.

Diversa la fotografia per la conquista della Pole position dove in vetta troviamo la coppia della Mercedes, Hamilton/Bottas con il 29% e distaccato Lando Norris sulla McLaren con il 14%. Hamilton torna a primeggiare solitario nelle previsioni per il giro veloce dove, forte del 34%, staccando decisamente Bottas al 21% e Verstappen con il 15%.

Nonostante il Gran Premio di Monaco sia stato caratterizzato da molti errori, tanto da costringerlo al settimo posto, Hamilton è il pilota che sembra più sicuro di salire sul podio con il 26% delle scelte, a seguire il ferrarista Charles Leclerc con il 21% e il recente leader della classifica mondiale, Max Verstappen con il 17%.

Anche se l'ultimo Gran Premio ha visto un risultato deludente, la Mercedes ed i suoi piloti continuano ad essere largamente favoriti per la vittoria finale. Per il mondiale costruttori la Mercedes è scelta dal 77% dei tifosi, con Ferrari, Red Bull e McLaren a distanza abissale. Anche il titolo piloti sembra destinato ancora una volta al britannico Lewin Hamilton con il 78% delle preferenze mentre al secondo posto troviamo Verstappen con un misero 9% delle scelte.

Ufficio stampa MSL

Matteo Bertero - 0668432590 – [email protected]