Calcio: Agnelli, 'se questo è fallimento disposti a sbagliare'**

04 giugno 2021

Torino, 4 giu. (Adnkronos) - "Ringrazio Pirlo e il suo staff tutto: perché se devo fare un'analisi della stagione come spesso ho letto in questi mesi di fallimento Juve, devo dire che in dieci anni se vincere due trofei e un accesso alla Champions se l'anno che sbagliamo succede questo diciamo che non vogliamo sbagliare ma siamo disponibili a sbagliare un anno ogni tanto". Lo ha detto il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in conferenza stampa. "E' stato un anno positivo ma anche complesso per il Covid, ci sono state difficoltà e non sempre abbiamo trovare le risposte che volevamo. In quest' annata dobbiamo imparare dagli errori commessi da tutti".