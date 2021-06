Giochi: Marasco, 'boom on line non c'e' stato perchè non possiamo competere con siti illegali'

04 giugno 2021 a

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - ''Il boom non si è verificato perchè i concessionari non sono in grado di competere con l'offerta illegale, da quando è stato introdotto il divieto di pubblicità col decreto dignità, i concessionari hanno visto passare la concorrenza illegale nello specchietto retrovisore''. Lo spiega all'Adnkronos Moreno Marasco, presidente di Logico, la Lega operatori canale gioco online, riferendosi alla mancata forte crescita dei giochi on line con la pandemia.