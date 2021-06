Calcio: Agnelli, 'da Allegri grinta, determinazione di ributtarsi in avventura Juve'**

04 giugno 2021 a

Torino, 4 giu. (Adnkronos) - "E' la prima volta che mi trovo a parlare del ritorno di Max Allegri e quello che mi piace sottolineare e che abbiamo visto in questi giorni e nelle interlocuzioni e che mi piace la grinta, la determinazione e la voglia di ributtarsi in questa avventura. Sarà, come abbiamo annunciato, un'avventura di lunga programmazione continua, quindi di questo siamo tutti estremamente felici". Lo ha detto il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in conferenza stampa. "Ci sono state tante speculazioni su quello che sarà l'aspetto dell'arte sportiva e quando la riorganizzazione sarà completata ci rivedremo sicuramente in una nuova conferenza stampa. Nel frattempo quello che vedo è grande passione e determinazione in Federico Cherubini ma d'altronde il suo lavoro è il suo impegno sono doti che io, Pavel e Paratici abbiamo conosciuto in tutti questi anni".