Covid: Rozza (Pd), 'Moratti consenta richiami flessibili in Lombardia'

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - "Moratti ascolti l'appello di Figliuolo e renda flessibile la data del richiamo. Dia ai vaccinatori la possibilità di definirla con i pazienti". Lo chiede la consigliera regionale del Pd in Lombardia, Carmela Rozza.

"Non si può rischiare che i cittadini rinuncino al vaccino per non dover tornare dalle ferie e rimandino a settembre o decidano di saltare la seconda dose", sottolinea. "Non possiamo permetterci un'estate con tante persone non immunizzate, specie i giovani che, spesso asintomatici e quindi difficilmente tracciabili, rischiano di far circolare il virus. Bisogna dare ai cittadini la possibilità di stabilire al momento della prima dose la data della seconda con medici e infermieri vaccinatori, sempre nell'ambito del periodo indicato per il richiamo. Questo ad oggi è impedito. Chiediamo alla Regione di renderlo possibile".

Il problema, secondo Rozza, che da alcune settimane da volontaria, sta prestando servizio come vaccinatrice, è "reale perché nei centri vaccinali la richiesta di modifica della data del richiamo è frequentissima. Solo oggi, in tre ore, ho sentito tre persone lamentare che non potranno fare la seconda dose nel giorno stabilito dal sistema per impegni di lavoro”.