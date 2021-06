Carabinieri: Mattarella, 'riferimento cittadini e sostegno per Istituzioni democratiche'** (3)

04 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Ma l'attività legata all'emergenza della pandemia "non ha ridotto e attenuato l'impegno nei vari settori di intervento e di attività contro qualunque forma di minaccia criminale, per difendere la legalità e tutelare i diritti dei cittadini". Senza dimenticare "l'impegno dei 300 Carabinieri impegnati oltre i confini nazionali per la tutela della pace in zone in cui la tensione è particolarmente elevata".

"L'Arma, insieme alle altre forze di sicurezza e di polizia e in piena collaborazione con esse è accanto ai cittadini e a sostegno delle Istituzioni democratiche". Mattarella ha concluso il suo intervento ricordando "l'espressione delle Regie patenti", citata anche dal generale Luzi, "'promuovere la felicità delle Stato', che in realtà significa la felicità dei cittadini in termini più attuali, più consapevoli e più maturi. Una bella espressione che dal'inizio accompagna l'Arma dei Carabinieri. Anche per questo desidero rivolgere con commozione un pensiero a tutti i Carabinieri caduti per la fedeltà alla Patria e a quelli feriti. Ai loro familiari rinnovo la solidarietà e la riconoscenza della Repubblica".