Lombardia: apre sportello per capitalizzazione cooperative

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - Apre lunedì prossimo, 7 giugno, lo sportello della misura regionale della Lombardia 'Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde', promosso dall'assessorato allo Sviluppo economico retto da Guido Guidesi. La misura, gestita da Finlombarda, finanzia con un plafond di oltre 9 milioni di euro i programmi di investimento per il rilancio economico delle cooperative lombarde, promuovendone, in particolare, la capitalizzazione, il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali. Possono partecipare le cooperative e i loro consorzi, anche sociali con sede legale e almeno una sede operativa in Lombardia.

"Il sistema cooperativo lombardo -spiega Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia- è sempre stato componente fondamentale del nostro sistema economico. Il Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde può fortemente contribuire al rafforzamento patrimoniale, utile e fondamentale per concorrere in maniera determinante al il rilancio economico della Lombardia con visione, investimenti e lavoro".

Il fondo finanzia i programmi di investimento in sviluppo, crescita e consolidamento, con particolare riguardo a quelli che perseguono il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali e la capitalizzazione delle cooperative.