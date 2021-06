Milano: nasconde in casa quasi 3 chili di marijuana e hashish, arrestato

04 giugno 2021 a

a

a

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un uomo di 28 anni per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, un cittadino italiano con precedenti per droga e tentato omicidio doloso, era in affidamento in prova con la possibilità di assentarsi dalla propria abitazione dalle 8 alle 20. Ma, con alcuni complici, riforniva il quartiere Quarto Oggiaro di hashish e marijuana.

Gli agenti hanno aspettato che tornasse a casa e lo hanno fermato a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, guidato senza patente. Addosso gli hanno trovato alcune dosi di droga e nell'appartamento, abitato anche dai genitori e dai fratelli, hanno recuperato in un'intercapedine ricavata dietro un armadio, circa 1,7 chili di marijuana, un chilo di hashish, in panetti da 100 grammi, quattro bilancini di precisione, coltelli, materiale da confezionamento e circa 11mila euro in contanti. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.