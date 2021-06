04 giugno 2021 a

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - Sette piante di marijuana alte un metro in una fioriera pubblica. Le hanno trovate i carabinieri in piazza Tripoli, in zona Washington, a Milano. Un equipaggio dei motociclisti del nucleo radiomobile, passando per la piazza, ha notato le piante, che sono state sradicate e sequestrate. I militari stanno indagando per scoprire chi ha seminato le piantine.