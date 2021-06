Copasir: lettera Fico-Casellati, 'Comitato può eleggere presidente'** (3)

04 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "In tale contesto, con lettera dello scorso 20 maggio, il deputato Volpi ha comunicato le sue dimissioni dalla carica di presidente del Comitato nonché da componente del medesimo organo; analoghe dimissioni da componente dell'organo sono state rassegnate dal senatore Arrigoni. Con le citate note del 25 maggio vi abbiamo quindi chiesto di comunicare una rosa di nominativi per poter procedere alla sostituzione dei predetti parlamentari in seno al Comitato", continuano i presidenti Fico e Casellati.

"Al riguardo corre l'obbligo di ricordare che, con riferimento agli organi di nomina presidenziale, le dimissioni rese da uno o più dei loro componenti diventano efficaci al momento della nomina dei componenti designati in loro sostituzione. Diversamente, le dimissioni dalla carica di Presidente, sulla base della consolidata prassi applicativa, hanno efficacia immediata e determinano pertanto l'esigenza di convocare l'organo per procedere all'elezione del nuovo Presidente. Tale compito, nel caso di specie, spetta al Vicepresidente del Comitato".

"Dal complesso dei richiamati princìpi consegue che, in mancanza di una indicazione da parte Vostra, in tempi solleciti, di una rosa di nominativi per procedere alla sostituzione del deputato Volpi e del senatore Arrigoni, le dimissioni di questi ultimi da componenti del Comitato restano prive di efficacia e non potranno costituire impedimento alla convocazione dell'organo ai fini dell'elezione del nuovo presidente".