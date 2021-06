Arte: famiglia Onassis vende quadro Churchill che era sullo yacht del magnate**

04 giugno 2021 a

New York, 4 giu. - (Adnkronos) - Per lungo tempo era stato considerato perduto, ma in realtà era appeso nel salone del 'Christina', lo yacht di proprietà del magnate Aristotele Onassis (1906-1975): ora il dipinto ad olio che Winston Churchill (1874-1965) regalò più di 50 anni fa all'armatore greco andrà all'asta il 23 giugno da Phillips a New York.

Gli eredi di Onassis, che in seconde nozze sposò Jackie Kennedy, hanno deciso ora di separarsi dal quadro intitolato "The Moat, Breccles" (1921), un paesaggio verdeggiante con un ruscello costeggiato da alberi, che verrà offerto con una stima di 1,5 milioni - 2 milioni di dollari.

L'ex premier britannico Churchill e Onassis si conobbero tramite il figlio dello statista, Randolph. Il magnate greco era uno dei tanti amici di alto profilo a cui il politico regalò le sue nature morte e i suoi paesaggi. Churchill menzionò per la prima volta "The Moat, Breccles" nel suo saggio "Painting as a Passtime", pubblicato sullo "Strand Magazine" nel dicembre 1921.