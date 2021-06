Covid: Fontana, 'da lunedì in Lombardia al via vaccinazioni nelle aziende' (2)

04 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Si tratta – spiega l'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi - di un'opportunità in più per i lavoratori lombardi che Regione Lombardia, grazie alla disponibilità delle associazioni di categoria e delle imprese, mette a disposizione. Un modo per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale già a pieno regime con le prenotazioni e le somministrazioni di tutte le fasce di età previste presso gli appositi hub allestiti in Regione".

Guidesi ha ringraziato le imprese "per la loro disponibilità e collaborazione perché siamo certi che questa ulteriore opportunità sarà replicabile in vista di eventuali campagne vaccinali di richiamo successive a quella massiva in fase di completamento".