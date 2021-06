04 giugno 2021 a

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Rinnovo in casa Juventus Women, in una nota il club bianconero ha ufficializzato il prolungamento del contratto dell'attaccante Barbara Bonansea fino a giugno 2022. In stagione l'azzurra ha messo a segno 14 gol in 27 presenze.