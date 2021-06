Recovery: Cdm sospeso, Cingolani chiede di rafforzare suo ministero

04 giugno 2021 a

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro alla Transizione ecologica Roberto Cingolani avrebbe chiesto in Consiglio dei ministri di rafforzare il suo dicastero, in quanto centrale nella partita del Recovery plan. La richiesta, in particolare, passerebbe per più personale per il suo dicastero, personale che potrebbe passare in forza al Mite anche da società collegate al dicastero stesso. La riunione al momento è stata sospesa.