Mediterraneo: Migliore, 'onore e responsabilità guida Pam'

04 giugno 2021 a

a

a

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - “Sono grato a tutti i parlamentari, a partire dai colleghi italiani, per aver sostenuto la mia candidatura. Per quanto mi riguarda, è un grande onore oltre che una grande responsabilità poter rappresentare il mio Paese in sede internazionale e poter continuare il lavoro di questi anni all'interno della Pam”. Lo afferma il deputato di Italia viva Gennaro Migliore, dopo la proclamazione a presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, organismo internazionale che riunisce parlamentari dalle assemblee di tutti i Paesi del Mediterraneo e che dal 2009 ricopre il ruolo di osservatore dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni unite.

“Tante sfide -aggiunge Migliore- attendono i Paesi del Mediterraneo, dalla ripartenza economica all'individuazione di una politica comune di gestione dei flussi migratori, passando per tutela dei diritti umani e sociali e lotta al terrorismo. Il ruolo dell'Italia non può che essere quello di protagonista e il mio impegno va in questa direzione”.