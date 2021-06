Grillo: Procura chiede rinvio a giudizio per Ciro e i suoi tre amici

04 giugno 2021 a

Palermo, 4 giu. (Adnkronos) - La Procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio per Ciro Grillo, il figlio del garante del M5S, e i suoi tre amici, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza italo norvegese di 19 anni. Il presunto stupro sarebbe avvenuto nel luglio del 2019 nella villa in Costa Smeralda di Beppe Grillo. L'udienza preliminare è stata fissata per il 25 giugno.