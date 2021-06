Farmaceutica, assessore regionale Donini visita stabilimento Gsk Parma

04 giugno 2021 a

Milano, 4 giu. (Adnkronos Salute) - L'assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia Romagna, Raffaele Donini, ha visitato lo stabilimento GlaxoSmithKline (Gsk) di San Polo di Torrile, in provincia di Parma. L'incontro di oggi, al quale ha partecipato anche il sindaco di San Polo di Torrile, Alessandro Fadda, "segna la sinergia tra forze industriali e istituzionali - sottolinea Gsk ibn una nota - e lancia un importante segnale di vitalità economica per il territorio da un sito produttivo già proiettato verso il futuro e l'export di farmaci innovativi".

Lo stabilimento Gsk di Parma - ricorda il braccio italiano dell'azienda britannica - è specializzato nell'introduzione di nuovi prodotti: dalla produzione per tutto il mondo di candidati farmaci per gli studi clinici registrativi, fino a quella su larga scala quando questi trattamenti vengono approvati dalle agenzie del farmaco dei diversi Paesi. Il sito industriale ha anche un importante ruolo nei controlli bioanalitici di qualità sui prodotti Gsk per consentirne l'esportazione, ed è riconosciuto a livello mondiale per la produzione di anticorpi monoclonali innovativi per il trattamento di malattie come Lupus, asma grave e mieloma multiplo. Negli ultimi giorni, infine, lo stabilimento si è anche distinto come centro di produzione di sotrovimab, anticorpo monoclonale per pazienti Covid a rischio di aggravamento, che ha ottenuto il via libera dall'Agenzia europea del farmaco Ema e dall'americana Fda per l'uso di emergenza, dopo aver dimostrato di poter evitare morte o ospedalizzazione nell'85% dei casi.

"Siamo rimasti affascinati dall'innovazione, dalle tecnologie presenti nello stabilimento e dalla passione delle persone che ci lavorano - ha dichiarato Donini - E' un onore avere un impianto tecnologico di questo tipo nella nostra regione. Come istituzioni siamo impegnati a creare le migliori condizioni per attrarre investimenti e sviluppare le giuste competenze".

"Siamo specializzati in produzioni sofisticate e innovative che richiedono competenze, maestranze, tecnologie, sicurezza e progettazione ai livelli più elevati - ha evidenziato Maria Chiara Amadei, direttore di stabilimento e amministratore delegato Gsk Manufacturing - E l'innovazione è la guida trainante di tutta la nostra attività. Sono lieta di poter dire che Parma sta dando, da questo punto di vista, un contributo importante all'interno della profonda trasformazione tecnologica e innovativa che sta rivoluzionando il settore farmaceutico".

"Noi abbiamo due impegni fondamentali che cerchiamo di rispettare ogni giorno", ha affermato Fabio Landazabal, presidente e amministratore delegato di Gsk SpA: "Verso i pazienti, per i quali dobbiamo sviluppare cure innovative e produrre farmaci di grande qualità, e verso il nostro territorio, dove dobbiamo fare impresa, prevenzione, innovazione ed export".