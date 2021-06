Torino: Lollobrigida, 'ancora gravissime violenze contro esponenti Fdi'

04 giugno 2021 a

a

a

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "È inaccettabile che l'esponente di zona di Fratelli d'Italia Verangela Marino, per aver denunciato la situazione di degrado e i fenomeni di spaccio in Barriera di Milano, sia stata aggredita, insieme a un altro militante, dagli immigrati. Ancora un gravissimo episodio di violenza ai danni di due esponenti di Fdi e anche questa volta accade a Torino. Un ringraziamento alle Forze dell'Ordine che avrebbero già fermato alcuni dei presunti autori e stanno lavorando per identificare anche i loro complici". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.