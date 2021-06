Covid: Cecchetti (Lega), 'ospedali Lombardia chiudono reparti, emergenza finita'

04 giugno 2021 a

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - "In Lombardia stanno chiudendo quasi tutti i reparti Covid. L'ospedale allestito in Fiera oggi dimette l'ultimo paziente, chiude il reparto speciale di Codogno, chiudono altri reparti analoghi. L'onda malvagia del virus è arretrata, si sta ritirando, questa emergenza è finita e con sei milioni e mezzo di vaccini somministrati la nostra Regione si appresta a tornare in zona bianca e a completare le riaperture". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

"Oggi però, mentre stiamo smantellando i reparti Covid, il mio pensiero di ringraziamento va a tutto i medici, infermieri e personale sanitario che hanno lavorato incessantemente, rischiando di loro, ammalandosi, non badando a straordinari, orari, turni: grazie a ognuno di voi, siete il nostro esercito che torna vittorioso dalla guerra. E una preghiera va al ricordo delle tante vittime che abbiamo pianto, tante, troppe in questa che purtroppo è stata una guerra contro un nemico invisibile", conclude.