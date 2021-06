Clima: Greta Thunberg, 'abbiamo ancora la possibilità di evitare le peggiori conseguenze'

04 giugno 2021 a

Parigi, 4 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo ancora la possibilità di evitare le peggiori conseguenze della crisi climatica". Ad affermarlo è Greta Thunberg, la militante svedese per il clima che ha risposto a otto giornali della stampa internazionale tra cui 'Le Monde' in occasione della presentazione di un documentario sulla stessa Greta coprodotto dal Bbc Studios e Pbs. La crisi climatica, spiega Greta Thunberg citata da 'Le Monde', "colpisce più pesantemente i più vulnerabili e quelli che hanno inquinato di meno". "Non possiamo chiedere a tutti gli stessi sforzi", sottolinea Greta Thunberg: bisogna "fare pressione sui più ricchi".