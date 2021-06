05 giugno 2021 a

Bologna, 5 giu. - (Adnkronos) - "Un buon auspicio per il futuro, siamo pronti per l'esordio". Così su Twitter il ct della nazionale italiana, Roberto Mancini, dopo il successo per 4-o sulla Repubblica Ceca nell'ultima amichevole prima dei campionati europei.