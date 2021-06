Covid: Faraone, 'raggiunti 600mila vaccini in un giorno, grazie Figliuolo'

05 giugno 2021 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Stamattina alle 6 ci siamo svegliati con una straordinaria notizia, ieri è stata raggiunta quota 600 mila vaccinazioni in un giorno. Un grandissimo grazie al generale Figliulo, al personale sanitario, ai militari, alla protezione civile e a chi si sta impegnando in questa missione. E poi grazie a tutti gli italiani che si stanno vaccinando in massa e senza esitazioni. L'Italia è veramente una bella squadra". Lo scrive il presidente dei senatori Iv, Davide Faraone, su Fb.